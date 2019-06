Solstizio d'estate - il labirinto solare

Performance rituale per propiziare il Solstizio attraverso una meditazione collettiva sul tema del labirinto. Il percorso solare si avvia ad una nuova conclusione. Lateral, propone all“l’essere urbano” una riflessione su “Il Labirinto”.

Un tema che è alla radice della costruzione delle città e dell'uomo nuovo che relega e sconfigge la sua natura animale. Il labirinto è la casa del sacrificio dove l'uomo moderno e civilizzato sacrifica in primis "alla" sua natura animale per poi, una volta in possesso del filo, "la" sua natura animale.

Ma il mostro muggisce e richiama con la sua forza archetipa nuovi neofiti nei meandri della sua trappola mortale. Saprai confrontarti con lui?

Vi aspettiamo il 21 giugno presso il Centro sociale della pace (ex circolo Pavese) alle ore 19 per il rituale solstiziale che propizia l'abbondanza della realizzazione.

