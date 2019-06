Solstizio d’estate con fiabe nel bosco, passeggiate in libertà e musica

Sabato 22 giugno Solstizio d’estate. Dalle ore 16:00 a Casa Laboratorio Ca’ Colmello (Sassoleone) pomeriggio con fiabe nel bosco, passeggiate in libertà e alla sera concerto di Jabel Kanutek Heart of Kora - Suoni d’Africa - Kora e voce



Tempo di sole, di storie, verde e merenda sotto gli alberi, di intrecci e musica...

Dal pomeriggio fino a notte, per grandi e piccoli tempo di meraviglia e ascolto per accogliere l'estate che giunge. Dalle ore 16 in poi. Alle 17.30 Il giardino delle storie... Fiabe tra gli alberi, parole e passeggiate nel verde in libertà, libri ed albi illustrati per chi ha voglia di leggere all' ombra degli alberi, angolo colori per bimbi e al calar del sole, alle 21.30, nell'anfiteatro in calanco concerto di Jabel Kanutek Heart of kora - Suoni d'Africa. Nato in Gambia, primogenito di 10 figli, come suo padre e suo nonno, Jabel Kanuteh è un griot: poeta e cantore, “colui che ha il dono della parola”. Suona la kora, un’ arpa a 21 corde tipica del suo Paese natale.

22 giugno, a partire dalle ore 16, fino a notte

Prenotazione obbligatoria.

Info: 349 2826958, 340 7823086, info@babajaga.it, www.babajaga.it.

Evento a pagamento: € 12

In caso di pioggia: spazi interni della Casa Laboratorio Ca’ Colmello, via Gesso 21, Sassoleone (BO)