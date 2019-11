Trent'anni anni sono passati dalla Caduta del Muro di Berlino, il simbolo più controverso di una città schiacciata dal ricordo della seconda guerra mondiale, paralizzata dall’incubo totalitario della DDR e della Guerra Fredda e che tuttavia era diventata capitale della creatività più radicale, della controcultura e della musica più innovativa.

In occasione di quell'anniversario, Massimo Zamboni, Angela Baraldi, Cristiano Roversi presentano il progetto Sonata a #Kreuzberg - dedicato alla città di Berlino e in particolare al suo quartiere più leggendario, la Kreuzberg delle case occupate e della creatività giovanile più radicata – riproponendo le canzoni dell'omonimo album uscito per Contemporecords nell'autunno scorso, che vede Massimo Zamboni (per l'occasione al basso, anzichè alla chitarra), Angela Baraldi alla voce e Cristiano Roversi al pianoforte e alle ritmiche. Sarà un occasione irripetibile.