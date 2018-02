Sonata per tubi: rassegna Dulcamara Circus

INGRESSO GRATUITO, USCITA LIBERAMENTE A CAPPELLO.

CIRCO-TEATRO E COMICITÀ MUSICALE



Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Le note fuggono dal pentagramma e disegnano atmosfere inedite.

Musica inconsueta o circo inedito?

I due musicisti, suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica cercando di contenere la loro anima Pop. E il circo? Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop, clave e diabli sonori. Un concerto spettacolo divertente e intrigante che rivela inaspettate invenzioni e curiose situazioni giocando con la complicità del pubblico.



Vi aspettiamo già dalle ore 11, dopo una piacevole passeggiata e visita agli animali della Fattoria, con un piccolo mercatino dei prodotti di Dulcamara.



Dalle ore 12,30 alle ore 14 Pranzo in Osteria.



Come ogni domenica la cucina dell'Agriturismo Dulcamara propone un menù fisso. Euro 25 adulti ed euro 10 i bambini: per chi pranzerà al ristorante saranno riservate le prime file nella sala dove si svolgerà lo spettacolo di Circo.



Alle ore 15.30 ti aspetta lo spettacolo! Info: 051 796643