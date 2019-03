I Sonic con lo spettacolo "Steam"

Steam - la nuovissima sfida acrobatica dei Sonics - arriva anche a Bologna, in scena al Teatro Celebrazioni giovedì 28 marzo alle ore 21.



Tutti viaggiano per un motivo e tutti hanno un motivo per viaggiare!

Una futuristica aerostazione di ispirazione SteamPunk farà da scenario ad uno show acrobatico e visuale innovativo e divertente, ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali.

6 bizzarri personaggi - Joe, Rosemary, Lola, Miranda, Margot e Mr. Smith - interpretati da ginnasti, attori e ballerini della Compagnia, si ritrovano per caso nella stazione di Steam, da cui partirà lo Steam Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito!

Bloccati da un imprevisto in questa futuristica aerostazione, con le scenografie disegnate e realizzate da Cristiano Spadavecchia, i 6 protagonisti daranno vita a coreografie acrobatiche su speciali e originali macchine sceniche di loro invenzione, sulle note della colonna sonora originale, intrisa di sonorità etniche e jazz, del M° Ruggiero Mascellino.

Ogni quadro, ogni attrezzo, ogni numero acrobatico definiscono lo scorrrere di una storia ricca di colpi di scena, dove le danze aeree dei corpi descrivono e definiscono i caratteri dei personaggi tra i quali nasceranno relazioni, amicizie e storie d'amore, complice l'euforia dell'attesa dello strano veicolo.

Riuscirà Joe a conquistare il cuore di Madame Margot? E la bella Miranda, riuscirà a liberarsi delle pareti invisibili che le impone la rigidità del suo lavoro? E cosa si inventerà Mr. Smith, costretto a passare ore interminabili in compagnia di perfetti sconosciuti?



Steam – produzione firmata Equipe Eventi - è creato e diretto da Alessandro Pietrolini, le coreografie sono a cura dei performer della compagnia, con la supervisione di Alessandro Pietrolini e Federica Vaccaro. I costumi sono di Irene Chiarle e Ileana Prudente, il disegno luci di Luca Perrone e Alessandro Pietrolini. Scenografie di Cristiano Spadavecchia, Mimmo Caforio, Vitor Dias e Alessandro Pietrolini. Musiche di Ruggiero Mascellino.



Dopo Bologna Steam proseguirà il suo viaggio e sarà a Milano il 30 e 31 Marzo (Teatro Ciak), a Gallarate il 6 Aprile (Teatro Condominio), a Orvieto il 14 aprile (Teatro Mancinelli) e a Roma, al Teatro Olimpico dal 16 al 20 Aprile. Il viaggio di Steam terminerà ad Aosta il 2 e 3 maggio (Teatro Splendor).



Prevendite on line su www.ticketone.it e www.vivatcket.it

INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Celebrazioni Via Saragozza, 234 - Bologna

Tel. 051 4399123 - info@teatrocelebrazioni.it

Maggiori informazioni alle pagine:

http://www.sonics.it/steam/

https://www.facebook.com/ACROBATISONICS/

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=urv1-nWhhWE