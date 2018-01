I Sonics tornano a teatro con Toren, uno spettacolo fortemente visuale e ricco di nuove sperimentazioni sceniche e acrobatiche. Presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo, Toren è un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. Sul palco la storia di un uomo che, inconsapevolmente intrappolato nella propria routine, vive una vita in "bianco e nero". Un giorno però qualcosa sconvolgerà il suo triste equilibro e l'uomo scivolerà in un mondo dai mille colori. Il segreto di Toren? Cominciare a guardare la vita con occhi diversi, solo così il bianco si rivelerà per quello che realmente è, ovvero, la somma di tutti i colori.

Sabato 27 gennaio ore 21.00