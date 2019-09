Sonorizzazioni alla certosa // compagnia d'arte drummatica

Una performance itinerante che, partendo dal racconto della visita a Bologna di Charles Dickens nel 1844, svela alcuni tra i più suggestivi scorci della Certosa.

Per scoprire le sue architetture, splendide scenografie per i vari strumenti musicali utilizzati da Laura Comuzzi, Stefania Megale, Francesco Paolino, Marco Venturi, Diego Devincenzi, Massimiliano Amatruda, Mario Martignoni.

A cura di Associazione culturale Correnti d'Arte - Compagnia d’Arte Drummatica.



Ritrovo 30 minuti prima presso l'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18.

Ingresso 12 euro, due euro devoluti per la Certosa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

+39 3779689794 - francescopaolino@autoproduzioni.net



L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna riceveranno un omaggio all’ingresso.