Sopravvivere a Sarajevo. Le testimonianze dei cittadini nella città assediata

Grazie alla straordinaria documentazione arricchita da foto dell'epoca e illustrazioni, il libro ci proietta nella vita di tutti i giorni di una città che si trova in uno stato di eccezione permanente: 1.395 giorni passati senza luce, acqua e gas, il più lungo assedio della storia contemporanea. I serbi guidati da Mladić e Karadžić dalle colline attorno alla città puntano su Sarajevo 260 carri armati e 120 mortai: un confine di 60 chilometri che conta 35 pezzi di artiglieria per ogni chilometro. Nella seconda guerra mondiale l'Armata rossa alle porte di Berlino ne contava 25.



IL LIBRO: Sopravvivere a Sarajevo è la traduzione italiana dell’opera The Art of Survival, parte di un ampio progetto culturale del gruppo di artisti bosniaci FAMA Collection. Grazie all'eccezionale documentazione arricchita da foto dell’epoca e illustrazioni, il libro ci proietta nella vita di tutti i giorni di una città che si trova in uno stato di eccezione permanente: 1.395 giorni passati senza luce, acqua e gas, il più lungo assedio della storia contemporanea. Le voci di questo testo ci raccontano la forza dell'azione umana, mostrandoci come nei conflitti l’unica possibilità di sopravvivenza sia la costruzione di una comunità che trae linfa vitale dalla creatività e dalla resistenza culturale. Sopravvivere a Sarajevo costituisce un archivio del futuro, un monito al tempo presente sulla pericolosità dei nazionalismi, una questione oggi più che mai al centro degli equilibri europei.