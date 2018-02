"Sorelle" al circolo Arci Brecht

Sabato 14 aprile alle 21, presso il circolo Arci Brecht in via Bentini 20 a Bologna, andrà in scena lo spettacolo "SORELLE", che racconta la storia di Carlotta, che sta per laurearsi: mamma e zia si incontrano per organizzare la festa di laurea. Maria è una mamma a tutto tondo. E' una donna pienamente realizzata: perché le donne hanno un dono che a nessun uomo è dato, la possibilità di procreare. Elena è autonoma, indipendente e pienamente realizzata: ha tutto il tempo e le risorse che vuole, perché non ha nessuno che dipenda da lei: non ha avuto figli, e non ne avrebbe voluti.

Lo spettacolo si inserisce all'interno della rassegna teatrale “In Famiglia” che raccoglie spettacoli, a cura dell'associazione culturale Babylonbus, legati tra loro da un filo conduttore: la famiglia come primo livello di “comunità”. Quanto accade in famiglia, le regole che si dà, le basi culturali su cui si fonda sono quelle che poi vengono ad agire direttamente sulla comunità più ampia della “società”: rispetto e responsabilità nascono in famiglia e nella società si manifestano.

