Sorsi di musica: 2 vini per 2 dischi

Torna a Bologna la degustazione enomusicale Sorsi di Musica. La formula è: 2 Vini per 2 Dischi. Si degustano due vini associati a due album della storia della musica, il tutto accompagnato da un aperitivo stuzzicante a base di sfiziosità e primi piatti.



Siamo convinti che un buon vino abbia la capacità di stimolare tutti i sensi, compreso l'udito.

La musica si ascolta. La musica... si beve!





LA SERATA

Sorsi di Musica è una serata di degustazione ideata e condotta dal giornalista musicale di Radio International DJ Alessio Aimox Aymone, nata per proporre abbinamenti di vino e musica.

Sulla base delle caratteristiche di ogni vino si abbinerà la degustazione al racconto di un album della storia della musica con aneddoti e curiosità poco conosciuti.

Una selezione di brani verrà proposta durante ogni assaggio.



I VINI

Cantina Castelsimoni, Preturo (Abruzzo).



QUANDO

Sabato 10 Novembre 2018 | ore 20.

Inizio serata: ore 20:30.



COSTO DELLA SERATA

20 euro, aperitivo a buffet incluso.



DOVE

Interno 18 - Circolo Culturale

Via Clavature, 18 (a pochi passi dalle Due Torri)

Bologna



PRENOTAZIONE TAVOLI OBBLIGATORIA ✱✱

E-mail: sorsidimusica@gmail.com

Infoline: 334 3640928



PARTNER

Media Partner: Radio International.

Business Partner: Welfareland Srl.