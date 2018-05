Sorsi di musica: 3 vini per 3 dischi

Torna a Bologna l'aperitivo eno-musicale "Sorsi di Musica"! Secondo appuntamento di maggio. La formula non cambia: 3 vini x 3 dischi. Si degustano tre vini associati a tre album che hanno fatto la storia della musica, senza preclusioni di genere.



La guida certificata Naima Scognamiglio, che si occupa di tour enogastronomici, guiderà il pubblico nella degustazione di tre vini: origine storico-geografica e proprietà gusto-olfattive. Sulla base delle caratteristiche di ogni vino, lo speaker e giornalista musicale di Radio International DJ Alessio Aimox Aymone abbinerà la degustazione al racconto di un album della storia della musica con aneddoti e curiosità.



Il tutto accompagnato da uno stuzzicante aperitivo.



QUANDO

Si cominicia alle 19:30.

19:30 -- accoglienza e sistemazione ai tavoli

20:00 -- inizio della serata



QUANTO

Costo della serata: 25 euro.



INFO PRENOTAZIONI

La prenotazione del tavolo è fortemente consigliata all'indirizzo e-mail:

- sorsidimusica@gmail.com

Oppure direttamente da Off Bologna e per telefono allo 051 4119218.