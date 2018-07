Sorsi di musica e...intrighi

Sorsi di Musica entra nel cartellone di Bologna Estate 2018!

Primo appuntamento in calendario:

Martedì 17 Luglio | ore 20:30



La serata di degustazione ideata dal dj Alessio Aimox Aymone per proporre abbinamenti di vino e musica si avvarrà in questo speciale appuntamento della preziosa collaborazione di GAIA Eventi - Bologna proponedo una formula inedita: una visita guidata nel cuore della zona universitaria di Bologna per scoprire storie e aneddoti poco conosciuti della città, seguita da una degustazione di vini abbinati ad album della storia della musica secondo la formula "2 vini x 2 dischi".



Tema della serata

Sorsi di musica e di intrighi.



Serata di magia questa! La magia di Bologna, la magia della musica, la magia del buon vino. Dopo una passeggiata dedicata alla scoperta di fatti loschi e truci, a personaggi ambigui o sventurati, a fatti cruenti e truffaldini, la serata continuerà degustando vini accompagnati da un assaggio e “cullati” dalle note musicali proposte.



Programma della serata

-- Ore 20:30 | Ritrovo in Strada Maggiore 44 a Bologna per l'inizio della visita guidata con audioguide.

[a cura della guida certificata Naima Scognamiglio]



-- Ore 21:30 | Degustazione di 2 vini con aperitivo salato e abbinamento di 2 album della storia della musica presso Enoteca Al Risanamento di via Zamboni 57.

[a cura del giornalista di Radio International Alessio Aimox Aymone]



Costo della serata

25 euro, tutto incluso.

L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia.



Gaia Eventi: 051 99.11.923 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.