Sorsi di musica. Tre vini per tre dischi

Torna a Bologna l'aperitivo eno-musicale Sorsi di Musica! La formula non cambia: 3 vini x 3 dischi. Si degustano tre vini associati a tre album che hanno fatto la storia.



LA SERATA



La guida enogastronomica Naima Scognamiglio guiderà il pubblico nella degustazione di tre vini: origine storico-geografica e proprietà gusto-olfattive.



Sulla base delle caratteristiche di ogni vino, lo speaker e giornalista musicale di Radio International DJ Alessio Aimox Aymone abbinerà la degustazione al racconto di un album della storia della musica con aneddoti e curiosità.



Il tutto accompagnato da uno stuzzicante aperitivo.



La prenotazione è fortemente consigliata agli indirizzi e-mail:

- sorsidimusica@gmail.com

- eventi@welfareland.eu

Presso Off Bologna e per telefono allo 051 4119218.

◘ WEB

- www.welfareland.eu/academy/sorsidimusica/



Sorsi di Musica è realizzato in collaborazione con Welfareland Srl.

Media partner dell'evento Radio International, la radio che suona più musica in Emilia-Romagna.