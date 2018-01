SOS Donna: mostra contro la violenza sulle donne

Mostra personale di un artista polacca che racconta dalla sua esperienza le emozioni attraverso la pittura

Un grande progetto culturale

contro la violenza sulle donne .

Particolari sono in locandina

un messaggio importante che vuole lasciare :

Women don't cry ..women wake up

Confidate vi donne con altre donne perchè solo la donna riesce a capire un altra donna e sopratutto quando scoprite di avere lo stesso segreto che vi tormenta,e vi dico so che non siete cosi poche ,so anche che di quell segreto vi vergognate ...no non dovete vergognarvi è lui che si deve vergognare si lui.Tirate fuori la donna che si nasconde in voi non fatte solo le unghie ma tiratele fuori quando serve ,tirate fuori quella forza naturale che avete dalla nascita -si siete forti , siete bellissime,sopratutto siete donne fatte per DONARE la vita ma non per perDONARE tutta la vita ...Donna bisogna AMARE non farla AMARE.