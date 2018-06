"Sotto le Stelle del Cinema": i 56 film in Piazza Maggiore

56 sere d’estate nel “cinema” più bello del mondo: Piazza Maggiore. È questo il regalo che ogni anno la Cineteca di Bologna, nell’ambito di Be Here. Bologna Estate 2018, dona alle migliaia di persone che dalla metà di giugno affollano le proiezioni in Piazza Maggiore: tutte le sere, appena fa buio, alle ore 21.45, si illumina uno degli schermi più grandi d’Europa, per risplendere dei migliori restauri e delle migliori copie dei classici che hanno fatto la storia del cinema.

Grande ospite in Piazza Maggiore sarà Martin Scorsese sabato 23 giugno per inaugurare la XXXII edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna: il leggendario cineasta newyorchese salirà sul palco di Piazza Maggiore per presentare un classico del cinema messicano Enamorada, diretto nel 1946 da Emilio Fernández, restaurato da The Film Foundation/World Cinema Project.

Un cartellone unico che si inaugurerà lunedì 18 giugno, con un patriarca del cinema italiano, Giuliano Montaldo, che presenterà il nuovo restauro di uno dei suoi grandi film d’impegno civile, Sacco e Vanzetti.

Tanto cinema in Piazza Maggiore, del passato e del presente: i nuovi restauri, le retrospettive dedicate a Billy Wilder e Milos Forman, l’età d’oro della commedia all’italiana sono le stelle comete di un cartellone che si snoderà anche attraverso titoli del presente (con un occhi di riguardo all’Italia, da Gatta cenerentola di Rak a Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese) e grandi serate musicali (da Greasea Cabaret, da New York, New York a La La Land).

PROGRAMMAZIONE dal 18 giugno al 15 agosto

Lunedì 18 giugno

Piazza Maggiore 21.45

SACCO E VANZETTI

(Italia-Francia/1971) di Giuliano Montaldo (125')

Introduce il regista Giuliano Montaldo

Martedì 19 giugno

Piazza Maggiore 21.45

I COMPAGNI

(Italia-Francia-Jugoslavia/1963) di Mario Monicelli (130')

Mercoledì 20 giugno

Piazza Maggiore 21.45

GILDA

(USA/1946) di Charles Vidor (110')

Giovedì 21 giugno

Piazza Maggiore 21.45

TORO SCATENATO

(Raging Bull, USA/1980) di Martin Scorsese (129')

Venerdì 22 giugno

Piazza Maggiore 21.45

I GIOIELLI DI MADAME DE...

(Madame de...,Francia-Italia/1953) di Max Ophuls (100')

Sabato 23 giugno

Piazza Maggiore 21.45

ENAMORADA

(Messico/1946) di Emilio Fernández (99')

Introduce Martin Scorsese

Domenica 24 giugno

Piazza Maggiore 21.45

ROSITA

(USA/1923) di Ernst Lubitsch (95')

Musiche eseguite dalla Mitteleuropa Orchestra, diretta da Gillian Anderson

precede

ENTR'ACTE (Franica/1924) di René Clair (22')

Musiche di Erik Satie, eseguite al pianoforte da Daniele Furlati

Lunedì 25 giugno

Piazza Maggiore 21.45

IL SETTIMO SIGILLO

(Det sjunde inseglet, Svezia/1957) di Ingmar Bergman (96')

Introduce Margarethe von Trotta

Martedì 26 giugno

Piazza Maggiore 21.45

C'ERA UNA VOLTA IL WEST

(Italia-USA/1968) di Sergio Leone (175')

Introduce Raffaella Leone e Sir Christopher Frayling

Mercoledì 27 giugno

Piazza Maggiore 21.45

SETTIMO CIELO

(USA/1927) di F. Borzage (119')

Musiche eseguite dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal compositore Timothy Brock

Giovedì 28 giugno

Piazza Maggiore 21.45

IL CACCIATORE

(The Deer Hunter, USA/1978) di Michael Cimino (183')

Venerdì 29 giugno

Piazza Maggiore 21.45

LADRI DI BICICLETTE

(Italia/1948) di Vittorio De Sica (89')

Introduce Emi De Sica

Sabato 30 giugno

Piazza Maggiore 21.45

DIVORZIO ALL'ITALIANA

(Italia/1961) di Pietro Germi (105')

Introduce Giuseppe Tornatore

Domenica 1 luglio

Piazza Maggiore 21.45

GREASE–BRILLANTINA

(Grease, USA/1978) di Randal Kleiser (110')

Introduce la coreografa del film Pat Birch

Lunedì 2 luglio

Piazza Maggiore 21.45

NEW YORK, NEW YORK

(USA/1977) di Martin Scorsese (162')

Martedì 3 luglio

Piazza Maggiore 21.45

L'ILLUSIONISTA

(The Illusionist, GB-Francia/2010) di Sylvain Chomet (80')

Mercoledì 4 luglio

Piazza Maggiore 21.45

UN PADRE UNA FIGLIA

(Romania-Francia-Belgio/2016) di Cristian Mungiu (128')

Introduce il regista Cristian Mungiu

in collaborazione con International Filmaking Academy

Giovedì 5 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LA LA LAND

(USA/2016) di Damien Chazelle (128')

Venerdì 6 luglio

Piazza Maggiore 21.45

CABARET

(USA/1972) di Bob Fosse (124')

Copia 35mm Technicolor vintage dell'Academy Film Archive

Sabato 7 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

(Saturday Night Fever, USA/1977) di John Badham (118')

Domenica 8 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE

(Giappone/2013) di Isao Takahata (137')

in collaborazione con Future Film Festival

Lunedì 9 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LIVING IN THE FUTURES PAST

(USA/2017) di Susan Kucera, raccontato da Jeff Bridges (83')

Introduce la regista Susan Kucera

Martedì 10 luglio

Piazza Maggiore 21.45

TORNERANNO I PRATI

(Italia/2014) di Ermanno Olmi (80')

Introducono Giorgio Diritti e Paolo Cottignola

Mercoledì 11 luglio

Piazza Maggiore 21.45

QUANDO LA MOGLIE E' IN VACANZA

(The Seven Year Itch, USA/1955) di Billy Wilder (105')

Giovedì 12 luglio

Piazza Maggiore 21.45

SABRINA

(USA/1954) di Billy Wilder (113')

Venerdì 13 luglio

Piazza Maggiore 21.45

L'APPARTAMENTO

(The Apartment, USA/1960) di Billy Wilder (125')

Sabato 14 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LA FIAMMA DEL PECCATO

(Double Indemnity, USA/1944) di Billy Wilder (107')

Domenica 15 luglio

Piazza Maggiore 21.45

L’AMORE MOLESTO

(Italia/1995) di Mario Martone (104')

Introduce il regista Mario Martone

Lunedì 16 luglio

Piazza Maggiore 21.45

VELOCE COME IL VENTO

(Italia/2016) di Matteo Rovere (118')

Introduce Stefano Accorsi

Martedì 17 luglio

Piazza Maggiore 21.45

WORLD PRESS PHOTO 2018

Introduce Lars Boering

Mercoledì 18 luglio

Piazza Maggiore 21.45

I TARTASSATI

(Italia-Francia/1959) di Steno (105')

Giovedì 19 luglio

Piazza Maggiore 21.45

I TENENBAUM

(The Royal Tenenbaum, USA/2001) di Wes Anderson (110')

Venerdì 20 luglio

Piazza Maggiore 21.45

QUEI BRAVI RAGAZZI

(Goodfellas, USA/1990) di Martin Scorsese (146')

Sabato 21 luglio

Piazza Maggiore 21.45

GIMME DANGER

(USA/2016) di Jim Jarmusch (108')

Domenica 22 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

(Italia/2015) di Gabriele Mainetti (112')

Introduce lo sceneggiatore Menotti

Lunedì 23 luglio

Piazza Maggiore 21.45

REALITY

(Italia-Francia-USA/2012) di Matteo Garrone (115')

Introduce il regista Matteo Garrone

Martedì 24 luglio

Piazza Maggiore 21.45

ARRIVAL

(USA/2016) di Denis Villeneuve (116')

Mercoledì 25 luglio

Piazza Maggiore 21.45

BLOW-UP

(GB-Italia/1966) di Michelangelo Antonioni (112')

il film sarà preceduto da LA MIA BATTAGLIA (Italia/2016) di Franco Maresco (30')

Giovedì 26 luglio

Piazza Maggiore 21.45

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO

(One Flew Over the Cuckoo's Nest, USA/1975) di Milos Forman (133')

Venerdì 27 luglio

Piazza Maggiore 21.45

GLI AMORI DI UNA BIONDA

(Lásky jedné plavovlásky, Cecoslovacchia/1965) di Milos Forman (90')

Sabato 28 luglio

Piazza Maggiore 21.45

IL LABIRINTO DEL FAUNO

(El laberinto del fauno, Spagna-Messico/2006) di Guillermo del Toro (118')

Domenica 29 luglio

Piazza Maggiore 21.45

LA RICOTTA (episodio di Ro.Go.Pa.G)

(Italia/1963) di Pier Paolo Pasolini (35')

a seguire

TOBY DAMMIT (episodio di Tre passi nel delirio) (Italia-Francia/1968) di Federico Fellini (48')

IL NUOVO MONDO (episodio di Ro.Go.Pa.G) (Italia/1963) di Jean-Luc Godard (30')

COLPA DEL SOLE (Italia/1950) di Alberto Moravia (6')

Lunedì 30 luglio

Piazza Maggiore 21.45

PERFETTI SCONOSCIUTI

(Italia/2016) di Paolo Genovese (97')

Introduce il regista Paolo Genovese

Venerdì 3 agosto

Piazza Maggiore 21.30

AMADEUS

(USA-Francia/1984) di Milos Forman (160')

Sabato 4 agosto

Piazza Maggiore 21.30

MAN ON THE MOON

(USA/1999) di Milos Forman (118')

Domenica 5 agosto

Piazza Maggiore 21.30

JACKIE

(Cile-Francia-USA/2016) di Pablo Larraín (100')

Lunedì 6 agosto

Piazza Maggiore 21.30

LA GATTA CENERENTOLA

(Italia/2017) di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri e D. Sansone (86')

Martedì 7 agosto

Piazza Maggiore 21.30

IL CITTADINO ILLUSTRE

(El ciudadano ilustre, Argentina-Spagna/2016) di Gastón Duprat e Mariano Cohn (118')

Mercoledì 8 agosto

Piazza Maggiore 21.30

TOTÒ, PEPPINO E LA… MALAFEMMINA

(Italia/1956) di Camillo Mastrocinque (105')

Giovedì 9 agosto

Piazza Maggiore 21.30

MISERIA E NOBILTÀ

(Italia/1954) di Mario Mattoli (94')

Piazza Maggiore 21.30

NON CI RESTA CHE PIANGERE

(Italia/1984) di Roberto Benigni e Massimo Troisi (113')

Sabato 11 agosto

Piazza Maggiore 21.30

L’ARMATA BRANCALEONE

(Italia-Francia-Spagna/1966) di Mario Monicelli (120')

Domenica 12 agosto

Piazza Maggiore 21.30

FANTOZZI

(Italia/1975) di Luciano Salce (108')

Lunedì 13 agosto

Piazza Maggiore 21.30

BIANCO ROSSO E VERDONE

(Italia/1981) di Carlo Verdone (110')

Martedì 14 agosto

Piazza Maggiore 21.30

IL MARCHESE DEL GRILLO

(Italia-Francia/1981) di Mario Monicelli (135')

Mercoledì 15 agosto

Piazza Maggiore 21.30

IL MEDICO DELLA MUTUA

(Italia/1968) di Luigi Zampa (98')