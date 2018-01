Art City, 'Sottosuolo': mostra collettiva

Sospensioni. Alessandra Brown, Alessandra Sarritzu, Federico Tosi, Valentina Dal Bò. Mostra collettiva.

Dal 2 al 4 febbraio 2018 h 16-22

Inaugurazione 2 febbraio h 18-24

SottoSuolo è un nuovo spazio espositivo che nasce dall'incontro di quattro giovani artisti, i quali espongono i loro ultimi lavori.



Alessandra Brown mostra un lavoro fotografico in cui i soggetti rappresentati sono stati "spiati" attraverso l'uso di un binocolo. Alessandra Sarritzu espone un lavoro in cui, partendo da dei vecchi filmati di famiglia, realizza delle immagini tradotte in cianotipia e pittura. Federico Tosi presenta i suoi ultimi lavori di incisione, caratterizzati da un segno che evoca un'atmosfera metafisica. Infine, Valentina Dal Bò espone un'installazione che riflette sulle possibilità di fissare un momento nel suo divenire.



Intimate Interior

Fulvio Bugani

Foto Image

Inaugurazione 3 febbraio 2018

Nel nostro stesso palazzo ci sarà una mostra fotografica presentata da Foto Image. Il fotografo Fulvio Bugani espone "Intimate Interior", una serie di ritratti fatti a Cuba, paese in cui lavora dal 2009. Qui porta avanti un progetto fotografico "Soul", il quale ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra i quali "Leica Oskar Barnak 2016".



"Intimate Interior" è un viaggio che fa l'osservatore insieme al fotografo all'interno dello spazio intimo del soggetto ritratto . Gli scatti aprono una porta sulla vita di tanti cubani, all'interno delle loro case, fornendo un accesso privilegiato a chi guarda.



Le mostre sono parte di Art city