The Sound of Music: from classic to jazz

Bologna, dal 2006, è città creativa UNESCO per la musica: partecipa anche tu a questo viaggio che ripercorrerà la storia di grandi personaggi della musica che hanno lasciato una traccia in città.

Partendo dalla musica classica, con la visita all’Accademia Filarmonica, il Conservatorio Martini (sul cui organo venne esaminato Mozart) e l’accesso esclusivo a Casa Rossini, fino alla musica jazz visitando in esclusiva la storica cantina jazz della Doctor Dixie Jazz Band, passando dalla casa di Lucio Dalla (esterno), scopriremo il grande legame tra Bologna e la musica.

il prezzo comprende: guida specializzata e abilitata, entrata esclusiva in Accademia Filarmonica, Casa Rossini, Cantina Doctor Dixie Jazz Band