Sound Project Pink Floyd Tribute Band live

Sabato 16 Febbraio 2019 alle ore 21,30 al Teatro Arena del Sole di Bologna, appuntamento con la musica dei Pink Floyd eseguita dai Sound Project Pink Floyd Tribute Band. E’ il ritorno a Bologna della Band riminese dopo il successo dello scorso anno dove, in occasione del quarantesimo anno di uscita del LP Animals, è stato riproposto il disco in versione integrale. Lo spettacolo 2019 non sarà dedicato ad un LP in particolare ma abbraccerà tutti i periodi della discografia floydiana proponendo al pubblico modenese tutti i più grandi successi dagli anni psichedelici fino a quelli post Waters. La continua ricerca e lo studio del mondo Floydiano hanno permesso ai Sound Project di evolvere ulteriormente il proprio repertorio ed il proprio spettacolo, che verrà presentato a Bologna nella sua nuova e suggestiva veste. Una cura particolare viene riservata alla ricerca fedele dei suoni, eseguiti tutti dal vivo e senza basi pre registrate, qualità fondamentale per la riproduzione delle magiche atmosfere che avvolgono i concerti dei Pink Floyd. Leonardo Bollini (chitarra) è l’interprete della voce solista, Sophie Rossini, Sara Arcangeli e Virginia Penserini quelle dei cori.

La chitarra solista è affidata a Luca Pesaresi mentre a Massimo Marzaloni quella effettistica che contribuisce insieme alle tastiere, i sintetizzatori e l’hammond di Claudia Ciuffoli all’evocazione delle atmosfere inconfondibili dei Pink Floyd. La ritmica è curata da Marco Calabrese alla batteria, da Andrea Rossi al basso e da Luca Marzaloni che oltre alle percussioni, si dedica anche al sax e ai sintetizzatori. La regia audio della band è affidata all’esperienza di Stefano Corrias, produttore e Sound Engineer che vanta collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali come il grande e indimenticato Luciano Pavarotti, Lou Reed, Brian Eno, Dionne Warwick, Amii Stewart, Earth Wind & Fire, Jethro Tull e tanti altri. Grandi emozioni si possono sempre vivere ad un concerto Sound Project , compreso un suggestivo light show e laser show. Il Partner tecnico audio, luci, video è la ProMusic di Reggio Emilia. Prevendita biglietti presso tutti i punti vendita Vivaticket d'italia oppure presso la biglietteria del Teatro Arena del Sole - Telefono biglietteria - 051.2910910 On line sul sito www.vivaticket.it al link_ https://www.vivaticket.it/ita/event/sound-project-plays-pink-floyd/124100 Prezzi in prevendita: a partire da Euro 18,48 gli interi e Euro 6,93 i ridotti. Info spettacolo: pagina facebook Sound Project Pink Floyd Tribute Band info@soundprojectitaly.it www.soundprojectitaly.it Tel. 370.3531173 operativo dal 16.01.19 dalle 15,00 alle 20,00

Gallery