Sabato 24 marzo SOVIET SOVIET live al Covo (Ita– art punk) presentato da No Glucose Festival per la serie di eventi “Black box”.

I Soviet Soviet li trovate sotto le etichette “alternative rock” “new wave” “post punk” e anche “gothic”, ma etichette a parte i Soviet Soviet sono soprattutto una delle nostre “band da esportazione”: dal 2009 in giro per il mondo raccogliendo consensi un po’ ovunque.

Tornano al Covo Club con un ultimo album dal titolo Endless.

Endless è il risultato di un lungo processo di sperimentazione e innovazione legato allo stile istintivo del trio nell’interpretare e suonare musica. La band spiega: «L’album ha iniziato a prendere forma durante i soundcheck mentre eravamo in tour, oltre a quando ci siamo presi una pausa dai concerti. È certamente una continuazione di Fate, che potremmo considerare un punto di partenza dato che ogni avventura necessità di un punto dal quale partire o al quale ritornare per ricominciare da capo. Questo è esattamente cià che stiamo cercando». Endless è una storia intensa, contrassegnata da una certa purezza e che parla del passato. È un’esperienza di introspezione e auto-coscienza, un momento di riflessione oltre che una metamorfosi e un nuovo inizio. È un tunnel, un’esperienza attraverso il quale migliorare sé stessi e ciò che ci circonda.

I Soviet Soviet nascono nel 2008 sulla costa adriatica di Pesaro e sono formati da Andrea Giometti (voce e basso), Luca Sorbini (che ha preso il posto di Alessandro Costantini alla chitarra) e Alessandro Ferri (batteria). Cominciano a guadagnare notorietà nel 2009 con una manciata di singoli autoprodotti e un lungo tour, che porterà alla pubblicazione del primo album in studio Fate, uscito l’11 novembre 2013 sull’etichetta americana Felte.

Dicono di loro:



“Pochi dubbi: i Soviet Soviet hanno qualcosa da dire e lo sanno esprimere molto bene, sia dal punto di vista testuale che musicale. Non è solo post-punk, ma anche rabbia, frammenti di esistenza e oscura voglia di vivere.”

Sentireascoltare.com



“La formazione pesarese, maturata negli anni macinando live dal Messico all’Europa dell’Est, non risparmia riff taglienti e di inesorabile efficacia, le tracce rispettano tutte un certo mood dettato dal trio riuscendo ad intrattenere senza annoiare. Da Endless Beauty a Going Through, passando per Pantomime e Surf a Blam, Endless è un agglomerato di scariche elettriche da far drizzare i capelli al groove sempre costante e trascinante della batteria.”

Impattosonoro.it