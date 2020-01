Soviet Soviet sul palco del Covo

Venerdì 10 gennaio tornano al Covo Club i Soviet Soviet, trio post-punk pesarese, di nuovo in giro per portare l'ultima uscita "Ghost", EP su musicassetta rosa in edizione limitata uscito nel 2019.

Venerdì 10 gennaio 2020 | Covo Club | Bologna



I Soviet Soviet, formati da Matteo Sideri (chitarra), Andrea Giometti (voce e basso) e Alessandro Ferri (batteria), sono diventati popolarissimi nel 2009, grazie a una manciata di pezzi autoprodotti, e in seguito con tour infiniti in giro per il mondo.

L'immediatezza della band nei live è stata anche registrata in studio, con un lavoro pazzesco che ha fatto nascere il loro esordio su disco "Fate". Uscito nel 2013 e coerente con la strada percorsa nei precedenti EP, ha mostrato la confidenza col genere e la crescita del gruppo.

Facile definirli post-punk... i Soviet Soviet hanno sempre guardato anche ad altri orizzonti: coldwave e art-punk in primis, con l'obiettivo di essere innovativi e raffinati nello stesso tempo.

Il seguito del 2016, “Endless”, è stato messo in tantissime compilation nel mondo e ha addirittura ottenuto un remix di Oliver Ackermann, leader della band statunitense A Place To Bury Strangers.

Ora, l'ultimo (per adesso) episodio: “Ghost”, disponibile on-line e sul supporto musicassetta in edizione limitata, che potete ascoltare qui.