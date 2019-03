Spaghetti Bolognesi vs Spaghetti Napoletani, la Sfida si terrà a pranzo, nel Ristorante HippoGrifus dell'Ippodromo: il pubblico potrà votare i preferiti, dopo aver gustato il relativo Menù ad hoc (pranzo completo, € 30,00 vini esclusi - Prenotazioni al tel. 346 8597999 ). Omaggi "in tema", ad estrazione gratuita, per i commensali partecipanti alla votazione. Ricetta blognese a cura del Comitato per la Promozione della Ricetta originale degli Spaghetti Bolognesi, con gli spaghetti ruvidi Andalini.

Degustazione della pregiatissima Mortadella Favola - Mec Palmieri.

Nel parterre, le mitiche auto Mustang in esposizione, per l'evento "Cavalli di Razza". Per i bambini HippoTram delle Scuderie, Maxigonfiabili e Animatori nel parco giochi.

Il tutto nel giorno del GRAN PREMIO ITALIA-Trofeo Centergross di trotto, la sfida fra i giovani campioni dell’allevamento nazionale.

