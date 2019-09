Chi sarà il vincitore del Spandex & 3M Car Wrapping Contest 2019 ?

Vieni a scoprirlo nella nostra sede di Bologna per un giorno aperta ad appassionati e neofiti del mondo Car Wrapping. Un team selezionato di Wrappers si sfideranno per vincere il titolo nazionale di miglior Car Wrapper!

Sei pronto a vivere insieme una giornata unica e adrenalinica? Conferma subito la tua presenza! Ti aspettano una serie di gare mozzafiato e un giorno di festa strepitosa!

Protagonista puoi essere proprio tu! Metti alla prova il tuo spirito competitivo partecipando al Best Wrap Award: sarà premiato il più bel wrapping! Iscriviti e porta in esposizione la tua auto wrappata! Madrina dell’evento Giada Giacalone, giornalista di Sportitalia TV, che commenterà minuto per minuto le gare.

Ti aspettano fantastici gadget, l’area Street Food e molte altre sorprese!

Pronti per il Fast & Furious? 8 Wrapper Super Top, l’eccellenza del panorama italiano in fatto di car wrapping, tenteranno di sfidare il Guinness dei primati nel total wrap di una Tesla X (tempo record 22 minuti!). Se ci sarai, potrai raccontarlo!