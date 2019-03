“Uno spazio per me”



Laboratorio Creativo Esperienziale attraverso le emozioni dell’essere e diventare genitore



Sette incontri per esplorare sé stessi attraverso un viaggio emozionale attivato dai materiali artistici. Sperimentando la propria creatività e trovando un momento per porre ascolto alle emozioni del momento. Durante il laboratorio creativo esperienziale verranno proposti anche temi legati alla genitorialità ed è per questo consigliato a neo o futuri genitori.



Mercoledì pomeriggio dalle 17.00 - alle 18.30



Calendario:

Aprile: 3 (prova gratuita) - 10 - 17;

Maggio: 8 - 15 - 22 - 29;

Giugno: 5



Costi: 140,00 € a persona (per tutti i 7 gli incontri) + tessera Arci



Contatti: Whatsapp (solo) 388.3462917; cecilia.decola@gmail.com labubologna@gmail.com



Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Il Laboratorio verrà attivato con un minimo di 5 iscritti.



I laboratori saranno tenuti da Cecilia De Cola, laureata in Discipline della Musica, delle Arti e dello Spettacolo, specializzata in Didattica dell'Arte e Mediazione Culturale del patrimonio Artistico, arte terapeuta in formazione presso Art Therapy Italiana, socio fondatore dell'Associazione culturale Le Ortiche.

Gallery