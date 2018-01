Speciale visita in notturna ai Bagni di Mario il 7 febbraio

Nell'Ottocento erroneamente identificata con un centro termale di epoca romana, la Conserva di Valverde, suo vero nome, non è altro che un sistema di captazione, raccolta e decantazione delle acque, realizzata nel 1563 dall'architetto Tommaso Laureti a Bologna, che andava ad alimentare le acque delle due fontane pubbliche.

Scenderemo nel sottosuolo per comprenderne il funzionamento ed ammirarne il restauro.



