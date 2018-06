Spettacolo per bambini e famiglie in esclusiva dal Brasile!

Il Teatro Ridotto ha il piacere di portare in Italia un bravissimo duo di attori, musicisti, comici: Teatro Nó Cego (Brasile). Morgana Rosa e Juliano Canal condividono la scena in uno spettacolo senza testo, utilizzando l'arte del grammelot ossia un linguaggio scenico che non si fonda sull’articolazione in parole, ma riproduce alcune proprietà del sistema fonetico di una determinata lingua o varietà, come l’intonazione, il ritmo, le sonorità, le cadenze, la presenza di particolari foni, e le ricompone in un flusso continuo, che assomiglia a un discorso e invece consiste in una rapida e arbitraria sequenza di suoni. È dotato di una forte componente espressiva mimico-gestuale che l’attore esegue parallelamente alla vocalità. L’attribuzione di senso a un brano di grammelot è perciò resa possibile dall’interazione tra i due livelli che lo compongono, quello sonoro e quello gestuale.



Sinossi: Vira & Revira è uno spettacolo poetico e divertente, ambientato in una cucina in cui tutto può accadere. Due cuochi, stanchi del lavoro, trovano improvvisamente una valigia nella cucina. La curiosità invade i loro cuori, permettendo all'immaginazione di

conquistare l'ambiente. Gli oggetti della cucina si animano, rendono vita, diventando altro da quello che sono nella realtà.