Spettacolo per bambini e famiglie "L'unione fa la forza!"

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



14 gennaio ore 16:30



“L’unione fa la forza” di Opera Prima Teatro



Iniziamo il 2018 con un bellissimo Spettacolo dedicato ai quattro elementi: Aria-Terra-Fuoco-Acqua

Un’importante riflessione sull'importanza del rispetto dell’ambiente e convivenza civile su cui ,fin da piccini, è possibile riflettere, per poi essere consapevoli di quello che è intorno a noi. Acqua, Terra, Aria, Fuoco elementi che possono esistere l’uno grazie all'altro.​



Musiche suonate dal vivo con strumenti a percussione



Consigliato dai 4 ai 12 anni



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

