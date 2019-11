Spettacolo per bambini e famiglie "Pangrande alla corte del re"

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



15 dicembre ore 16:30



“Pangrande alla corte del Re” di Opera Prima Teatro



"Spettacolo sull’interculturalità, approfittando del Natale e della ricetta del panettone: il Pan grande di Ludovico il moro. Un viaggio divertente di due cuochi attraverso vari luoghi geografici: Romania, India e Africa, per cercare gli ingredienti per un dolce di Natale speciale che possa unire i popoli in festa."



Consigliato dai 3 agli 8 anni



Merenda Sospesa è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

