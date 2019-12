Spettacolo per bambini e famiglie “Suondifiaba”

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



2 febbraio 2020 ore 16:30



“Suondifiaba” – Opera Prima Teatro

Fiabe etniche narrate attraverso la voce e Strumenti a Percussione.

Da sempre raccontare e tramandare storie, rappresenta un preziosissimo strumento di incontro tra chi racconta e chi ascolta. Sono proprio le storie, le fiabe a farci viaggiare e a portarci in mondi nuovi, dove poi ripartiamo sempre un po’ più arricchiti. In un meraviglioso pomeriggio, due Cantastorie porteranno i bambini per mano attraverso storie e ritmi di strumenti provenienti da diverse parti del mondo. La compagnia Opera Prima Teatro riscopre così l’importanza e il gioco nel raccontare le storie. Lo spettacolo è un viaggio, è una festa a cui prendere parte senza preparare valige e bagagli, ma solo lasciandosi portare dalla fantasia.



Consigliato dai 2 ai 8 anni



"Merenda Sospesa" è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

