Spettacolo di danza indiana con Giuditta de Concini e Shilpa Bertuletti a favore di Namaste

Venerdì 13 settembre prossimo a Bologna, presso il Teatro del Baraccano, Giuditta de Concini e Shilpa Bertuletti, apprezzate ballerine di danza tradizionale indiana Bhāratanāṭyam e Oḍissī, si esibiranno in un affascinante spettacolo danzato per sostenere i progetti educativi e solidali dell’Organizzazione di volontariato bolognese Namaste onore a te.



A partire dalle ore 19.30, lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo di benvenuto e un mercatino di artigianato indiano dove sarà possibile trovare abiti cuciti a mano dalle sarte beneficiarie dei progetti di imprenditoria femminile, anelli, orecchini, collane, sciarpe, borse e tanto altro ancora.



Bhāratanāṭyam e Oḍissī sono due stili di danza della tradizione classica indiana. Diverse nella tecnica - lineare e geometrica la prima, lirica e morbida la seconda - entrambe combinano l’aspetto della danza pura (nritta) alla narrazione della danza recitata (abhinaya), dove i gesti delle mani, le espressioni del volto e i movimenti del corpo raccontano le storie tratte dalla mitologia indiana. Attingendo a questa variopinta e vasta tradizione, Devā Namaskāra è uno spettacolo danzato in cui gli spettatori potranno incontrare Gaṇeśa, il dio dalla testa di elefante, la dea Durgā, guerriera e combattente, il dio Kṛṣṇa nelle vesti di amante, e per finire il dio Śiva, indiscusso signore della danza. Inchinandoci al divino e all’umano compiamo un gesto universale di saluto e benedizione diffuso in tutto il subcontinente indiano e in Oriente. Con gratitudine riconosciamo la sacralità di chi porge il saluto e di chi lo riceve.



Il ricavato della serata finanzierà il progetto “Corso di danza classica” che coinvolge le bambine e le ragazze delle case famiglia situate nello Stato del Kerala, in India, e gestite da Namaste onore a te ODV. Il corso è stato avviato nel 2017, sono iscritte oltre 30 allieve seguite da un’insegnante esperta una volta a settimana. Le bambine e le ragazze sono felici di avere l’opportunità di imparare la danza classica Bhāratanāṭyam e diversi sono i vantaggi nell’apprendimento di questa forma di ballo: disciplina e controllo del corpo, esercizio sportivo, maggiore stima di sé. Questo stile di danza tradizionale, inoltre, è un’attività espressiva completa che unisce musica, danza e teatro.



Namaste onore a te è un’organizzazione di volontariato, laica, apolitica, che da oltre 20 anni lavora attivamente per garantire a bambini e ragazzi, in condizione di povertà, il diritto allo studio e alla salute tramite il sostegno a distanza e l’istituzione di realtà educative. Realizza progetti di formazione, sviluppo, imprenditoria rivolti particolarmente alle donne, che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, aiuta anziani e malati in difficoltà.



