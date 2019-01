Scienza e genialità nello spettacolo "e luce sia ... per tutti"

Sabato 2 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme in scena l'attore Tiziano Manzini con lo spettacolo "E luce sia ... per tutti!" omaggio a Nikola Tesla, uno dei più grandi inventori di tutti i tempi. Produzione Teatro Pandemonium.



I sognatori sono coloro che vogliono vedere un futuro diverso. Gli scienziati sono coloro che riescono ad immaginare come potrà essere il futuro. I geni sono coloro che riescono a trasformare l’oggi in futuro.

Nikola Tesla non era solo uno scienziato che si occupava di “energia”: era un genio. Un genio che ha dovuto combattere per tutta la vita contro coloro che non riuscivano a vedere la possibilità di un futuro diverso per l’energia. Perché non riuscivano? Perché non volevano! Perché per loro era più redditizio che le cose non cambiassero. Perché gli affari sono affari!



Dice Tiziano Manzini: "Ho voluto fare un po' di luce su queste problematiche, più che mai attuali, parlando della vita di Nikola Tesla, un genio che ha lottato tutta la vita per dare a tutti, letteralmente, “luce ed energia” pensando solo al bene dell’umanità. E lo farò con la stessa “caparbia” leggerezza scelta da Tesla per affrontare le difficoltà… alla quale aggiungerò un po’ di quell’ironia che possiamo permetterci a più di 100 anni dalle sue scoperte".



“Se vogliamo eliminare la miseria e la povertà… l’elettricità è il nostro baluardo, la fonte primaria delle nostre versatili energie. La scienza non è nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell’umanità”.

Nikola Tesla



"Lo spettacolo è stato selezionato e presentato sotto forma di studio nella sezione teatro del 9° Festival della Biodiversità del Parco Nord Milano; presentato in anteprima nell’ambito del festival “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” e inserito nel programma “Bergamo Estate 2018".