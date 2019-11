Spettacolo per bambini e famiglie "Matilde e il castello di Canossa”

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa". Il 26 gennaio ore 16:30



“Matilde e il castello di Canossa” – Puppet House



Uno spettacolo tra narrazione, marionette da tavolo e sagome

Matilde racconta come è nato il Castello di Canossa tra storia e leggenda. Vedremo come il bisnonno di Matilde, Adalberto Atto, durante una battuta di caccia trovò un luogo magico, una alta rupe tutta bianca. Decise così di costruire una torre di avvistamento la più alta e possente.

L’impresa è difficile nessuno lo vuole aiutare, perciò chiese aiuto ad un personaggio molto particolare… il Diavolo in persona.

Riuscirà Adalberto Atto a costruire il castello?

E il Diavolo vorrà qualcosa in cambio?



Consigliato dai 3 ai 10 anni



Merenda Sospesa è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com