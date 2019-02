Spettacolo micro-teatro "Nuvole cotte" e laboratorio

"Nuvole Cotte" è un emozionante spettacolo di micro-teatro fatto di pentole, fornelli,verdure, latte, pane biscotti...

In un gioco di trasformismo, l'attrice interpreta i tanti personaggi della storia seguendo le peripezie dei due bambini protagonisti che, nel paesaggio nebbioso della pianura padana vogliono scoprire dove nascono le nuvole.

Un rocambolesco finale, vedrà perire i cattivi e trionfare il coraggio dei bambini che avranno anche l’opportunità di poter gustare (nel vero senso della parola) i frutti dell’azione dei protagonisti.



Dopo lo spettacolo si svolgerà un piccolo laboratorio sul tema delle "nuvole".



La fiaba teatrale è tratta da un'opera di Bruno Tognolini

Lo spettacolo è a cura di Elena Musti



Lo spettacolo è rivolto a bambini 3-8 anni e si terrà presso l'associazione Labulà di Idice (San Lazzaro di Savena) in Via Emilia 325/a.



I posti sono limitati



Per info e prenotazioni: 051/4123459 - 338/9913464 - klary.22@hotmail.it



Costo:

8 adulto

12 bambino



* I genitori non sono obbligati a sostare presso la struttura, le educatrici potranno occuparsi dei bambini non accompagnati*

Gallery