Spettacolo per bambini e famiglie “La zuppa di superpoteri”

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



1 dicembre ore 16:30



"C’era una volta, un pianeta molto lontano che assomigliava molto al pianeta Terra. Si chiamava Pianeta Verde, perché era pieno di foreste, piante e soprattutto orti e frutteti. Un giorno, il Re di questo pianeta decise di proibire tutti suoi abitanti di mangiare o coltivare frutta, verdura o legumi. Da allora in poi sarebbe stato permesso mangiare soltanto caramelle, lecca lecca, hamburger, e altri dolciumi fabbricati dalla fabbrica del Re. Tutti gli abitanti del Pianeta Verde cominciarono a sentirsi senza forze, lenti, non riuscivano più a correre, camminare a lungo, e nemmeno a lavorare bene.

Fortunatamente, un giorno, Green, un bambino così curioso da non arrendersi a questa stanchezza generale, invitò i suoi amici a scoprire il segreto dei semi ritrovati all’interno di una scatolina nascosta sotto il pavimento di casa sua, prendendo così conoscenza dell’esistenza di questi alimenti gustosi e profumati per cercare di ribellarsi al regno che li proibisce! Che cosa succederà poi?"



Consigliato dai 3 agli 8 anni



"Merenda Sospesa" è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

