Peter Pan in inglese a San Lazzaro

Spettacolo di Peter Pan in inglese + Laboratorio



Dopo il grande successo registrato nelle scuole spagnole, l'adattamento della favola di Peter Pan rappresentata dalla compagnia Fairy Tales, arriva in Italia per continuare il suo tour di successo in collaborazione con l´associazione Fraternal Compagnia di Bologna.



Seguendo gli schemi e i meccanismi della Commedia dell’Arte, i piccoli spettatori saranno coinvolti attivamente nella rappresentazione teatrale, attraverso canzoni semplici e ben ritmate e con una vera e propria collaborazione con i personaggi.



Musiche, scenografie, costumi e recitazione sapranno cogliere l'attenzione di tutti i bambini.



Un laboratorio strutturato in giochi e attività verrà svolto prima dello spettacolo per poter permettere ai bambini un maggiore coinvolgimento e apprezzamento.





PROGRAMMAZIONE:

-Accoglienza

-Laboratorio in preparazione dello spettacolo

-Merenda

-Spettacolo



Lo spettacolo si svolgerà presso L'ASSOCIAZIONE CULTURALE LABULA' di IDICE, in via EMILIA 325/A (San lazzaro di Savena -Bologna)

(dietro il negozio di stufe e camini Gironi)



Eta' consigliata dai 4 anni



Il costo dello spettacolo è di 12 euro



Per info e prenotazioni: 338 9913464 – klary.22@hotmail.it – 051/4123459

