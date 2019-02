Spettacolo di teatro danza "Nostos"

“Noi siamo nessuno” è questa la lezione che il Teatro dei Servi Disobbedienti ha appreso durante la serie di studi sul tema della migrazione, e che condividerà con il pubblico del Teatro Ridotto il 12 aprile alle ore 21.

Lo spettacolo esplora l’idea illusionistica del confine attraverso la metafora del mare, la quale diviene confine, ostacolo, ma anche un mezzo di comunicazione; la via che permette di muoversi ma anche la bara di molti.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2T1kOaz



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com