Spettacolo di teatro fisico e musicale "Amarsiamorsi"

Il Teatro Ridotto ospita il 5 aprile alle ore 21, lo spettacolo "Amarsiamorsi" della compagnia Biloura.

Lo spettacolo racconta la storia di due donne con l’essenziale nella valigia; entrambe partono da luoghi diversi e per diverse ragioni, ma finiscono verso la medesima meta, tanto ignota quanto agognata. L’incontro fra loro cambia le regole del gioco, aprendo la via che le condurrà a un dolce-amaro punto di non ritorno.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2QV7ouQ



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com