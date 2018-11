Spettacolo vincitore teatro, voce della società giovanile VI edizione 2018

Immaginate di addormentarvi per quindici anni, di risvegliarvi e tornare a fare un giro per le vostre città, cercando i luoghi impressi nella vostra memoria, le persone, le abitudini. Tutto sommato, a noi, pare non sia successo nulla, ma per Cesare, che viveva nel cuore storico di una operosa città del Nord Italia, quasi tutto è cambiato.

Cesare cerca suo figlio e, nella sua ricerca, incontra altri personaggi: Dolores una sua amica transessuale, che cercherà di aiutarlo e Gurpreet, un ragazzo indiano che ha giocato nella nazionale italiana di cricket. Attraverso di loro, Cesare compie un viaggio di ricerca, muovendosi nelle trasformazioni sociali e urbane di una città contemporanea, nella recente gentrificazione, in un itinerario che vede i luoghi, come territori fisici della memoria: un confronto interiore ed esterno tra passato e presente, tra quello che era e quello che è. Riapri gli occhi e il tuo vecchio eden, è un nuovo eden. Ma sono i luoghi che cambiano le persone? O le persone che cambiano i luoghi?



Nuovo Eden

Di e con Jessica Leonello; con l'amichevole partecipazione di Roberto Capaldo, Patrizia Volpe, Gabriele Reboni, Daniele Squassina, Emiliano Treccani, Il Gruppo de Noalter; video Nicola Zambelli; scene Mario Leonello, Mario Barnabi, Manuel Renga; pupazzi e maschere Jessica Leonello, Aurelio Colombo, con il sostegno di Residenza Idra e Verdecoprente Residenze Artistiche, con il sostegno produttivo di Fondazione A.S.M.; regia Manuel Renga



Il bando Teatro... Voce della società giovanile è promosso da Endas Emilia Romagna in collaborazione con Teatro dell’Argine/ITC Teatro di San Lazzaro e Crexida/Fienile Fluò, con il sostegno di Regione Emilia Romagna, nell'ambito del progetto culturale regionale Vetrina di giovani artisti - Intrecciare cultura.