Spettacolo ispirato al romanzo Into the wild, "Lunghe notti"

Il Teatro Ridotto presenta il 9 febbraio 2019 alle ore 21 uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Jon Krakauer, "Into The Wild"; spettacolo prodotto e recitato da Valerio Peroni e Alice Occhiali intitolato "Lunghe Notti".



Attraverso il rapporto tra Cristopher e sua sorella Carine, lo spettacolo pone l’attenzione sul rapporto simbiotico e protettivo che ci racconta del dolore e del distacco di due persone così unite, e sulla speranza di potersi un giorno riabbracciare.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2RUZ1nU



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com