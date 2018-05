In scena “Spot”, spettacolo per bambini sulla magia della luce

Sabato 5 e domenica 6 maggio è in scena “Spot”, spettacolo sulla magia della luce per bambini e bambine da 1 a 4 anni. Domenica 6 maggio alle 16.30 arriva “Jack e il fagiolo magico”, spettacolo consigliato a partire dai 4 anni, sempre de La Baracca – Testoni Ragazzi.

Questa settimana il Teatro Testoni Ragazzi propone al proprio pubblico due spettacoli a loro modo classici, anche se in maniera molto diversa. Ai più piccoli è dedicato “Spot” de La Baracca – Testoni Ragazzi, per la regia e l’interpretazione di Andrea Buzzetti. Un classico recente della compagnia presentato in Cina, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Spagna e Svizzera e che dopo un po’ di tempo torna sul palco che l’ha visto nascere, a Bologna.

Per le bambine e i bambini da 4 anni in su va in scena una fiaba popolare del Regno Unito: “Jack e il Fagiolo magico”, trasformato e reso vivo dall’incrocio fra video e teatro fisico.

Sabato 5 maggio alle 16.30 e domenica 6 alle 10.30 e alle 17.00 è in scena “Spot”, spettacolo per le bambine e i bambini da 1 a 4 anni. Protagonista dello spettacolo è un narratore speciale: un faro teatrale. Un raconteur che si esprime disegnando forme e colori in movimento, capace di trasformare la propria luce nel giallo del sole, nel blu del mare, nella gioia di un incontro -e in molto altro ancora. Uno spettacolo che ben rappresenta quella poetica dello stupore propria de La Baracca - Testoni Ragazzi, e una tappa del percorso di ricerca sull’uso della luce nel teatro per i più piccoli iniziato con “Sotto un’altra luce”, “On-off” e “Raggi di luce”.

Domenica 6 maggio alle 16.30 è di scena “Jack e il fagiolo magico”, consigliato dai 4 agli 8 anni. Il noto racconto della tradizione inglese prende vita sul palco nelle sue diverse dimensioni: quella reale del mondo terreno e quella fantastica, del mondo “sopra le nuvole”. Tutto inizia da cinque fagioli magici che porteranno Jack, il piccolo sognatore, a vivere la sua avventura nel “mondo di sopra”, dove incontrerà l’orco e l’orchessa, e da dove la sua vita cambierà.

Uno spettacolo giocato sul rapporto tra la fisicità degli attori, il video e ulteriori giochi di proiezione che danno vita a molti dualismi scenici: il sopra e il sotto, il fantastico e il reale, l’immaginario e il concreto, il grande e il piccolo, l’orco e il bambino.

Una rappresentazione particolare per una storia classica e appassionante, che racconta come i bambini sappiano superare in astuzia e coraggio anche i più grandi.

Sabato 5 maggio, ore 16.30

Domenica 6 maggio, ore 10.30 e 17.00

presso Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti 16, Bologna)

SPOT

Spettacolo per bambini da 1 a 4 anni de La Baracca-Testoni Ragazzi

Ultimi biglietti acquistabili il giorno stesso solo a teatro, a partire da un’ora prima della rappresentazione. Intero: 8 €; Bambini fino ai 14 anni , Tessera AMICO e convenzioni: 7 €; Abbonati e insegnanti con tessera Carta.Doc: 6,50 €.



Nell’azzurro sono cielo, nel rosso sono fuoco ...e divento rosso quando mi emoziono. Sono una strada luminosa, sono una festa, sono buio, e non mi vedi più! Non parlo, ma apro e chiudo gli occhi. Non ho piedi né mani e nemmeno gambe, ma posso seguirti sul tuo cammino... Sono Spot e so raccontare.



Domenica 6 maggio, ore 16.30

presso Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti 16, Bologna)

JACK E IL FAGIOLO MAGICO

Spettacolo per bambini da 4 a 8 anni de La Baracca-Testoni Ragazzi

Biglietti acquistabili su www.testoniragazzi.it e in biglietteria, dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e un’ora prima di qualsiasi spettacolo. Intero: 8 €; Bambini fino ai 14 anni , Tessera AMICO e convenzioni: 7 €; Abbonati e insegnanti con tessera Carta.Doc: 6,50 €.



Cinque fagioli magici ci porteranno nel “mondo di sopra” dove tutto è più grande, più ricco, più bello ma anche più pericoloso. Jack dimostrerà come i bambini possano superare in astuzia e coraggio i più grandi.