Sprint - sport popolare resistente e intersezionale

Tre giorni di tornei, workshop, allenamenti collettivi e momenti di confronto per pensare, praticare e discutere insieme lo sport popolare. SPRINT nasce da un percorso iniziato a Bologna, sotto forma di ricerca sociale, con l’obiettivo di indagare limiti e potenzialità di questo fenomeno politico a partire dalle ambivalenze intrinseche al mondo dello sport. Quest’ultimo, infatti, si è trovato storicamente polarizzato tra una visione neoliberale - che lo vuole dipingere come portatore di sani valori e politicamente neutro - e una certa sociologia critica che nel descriverlo come “oppio dei popoli”, non ha mai realmente creduto nel suo potenziale di trasformazione sociale. Le tre giornate di SPRINT, insieme alle interviste e agli incontri realizzati nei mesi precedenti, costituiscono un’ulteriore tappa della ricerca sociale sullo sport popolare, interessata ad esplorare quegli spazi e quei percorsi che, lontano dalle due polarizzazioni, agiscono con la consapevolezza che lo sport non è il frutto di un processo a-politico e a-storico, ma può rappresentare uno vero e proprio spazio sociale resistente. In una società che esalta i modelli meritocratici volti a mascherare la “natura” della diseguaglianza e della discriminazione, lo sport rischia di diventare uno spazio di propaganda neoliberale, in cui tutti hanno le stesse possibilità di vincere, lasciando alla performance sportiva il compito di stabilire il merito, senza porre la questione delle diseguaglianze, dell’oppressione e dell’esclusione sociale. Per questo motivo pensiamo che lo sport popolare debba essere innanzitutto uno spazio intersezionale in cui sviluppare nuove forme di resistenza all’esclusione sociale e alle discriminazioni, che partano dal corpo e dalle pratiche sportive.



Per questo motivo invitiamo tutti, tutte e tutt@ ad unirsi a noi per queste tre giornate di Sport Popolare Resistente e INTersezionale che si svolgeranno il 24, 25 e 26 maggio (con possibilità di ospitalità) presso la Palestra Gino Milli di Bologna.



Per informazioni e ospitalità infoleib@inventati.org; cell. Antonio 3484735418



PROGRAMMA

-Venerdì 24/05

Dalle ore 18:00 Accoglienza

Dalle ore 20:00 Cena

Ore 21:00 Presentazione SPRINT a seguire concerto



-Sabato 25/05

Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 attività sportive di Basket, Pallavolo, Calcio e Rugby

Dalle ore 16:00 discussione sui tavoli tematici a partire dalla co-ricerca dello sport popolare:

Sport popolare: mezzo o fine politico

Spazi

Competizione/inclusione

Dalle ore 20:00 cena, workshop su sport e Intersezionale e a seguire concerto



-Domenica 26/05

Dalle 10:00 alle 13:00 Assemblea Plenaria

Dalle 14:00 Allenamento collettivo di Boxe