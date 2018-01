Teatri di vita: SSKK Santo subito + Kova kova

Sterminio è il titolo di uno dei Drammi fecali di Werner Schwab, uno degli autori austriaci più estremi e trasgressivi, morto suicida con un’overdose di alcol a 35 anni il giorno di Capodanno del 1994. In quest’opera, che gli valse il premio di miglior autore tedesco due anni prima della morte, Schwab porta in scena le beghe grette e feroci di un condominio che rispecchia un’Austria conformista, razzista, ipocrita e assassina. A Sterminio si ispira SSKK – Santo Subito + Kova Kova, spettacolo in tre quadri: il giovane artista, le due gemelle, la vecchia delirante tragedia, interpretati rispettivamente da Gabriele Falsetta nel duplice ruolo dell’artista e della tragedia e da Valeria Belardelli e Arianna Pozzoli per le due gemelle.



Vittima e carnefice, maschile e femminile, creazione e distruzione: Santo Subito riflette sulla condizione dell’estrema solitudine, sull’emarginazione dell’arte e del pensiero dalla società, riscrivendo una storia fortemente autobiografica e autocelebrativa. Kova Kova è la riscrittura del secondo atto dell’opera di Schwab dal punto di vista delle due sorelle, figlie di una famiglia piccolo borghese di oggi, che esplode in un dialogo fitto ed elettrico come uno sfogo, articolandosi in un gioco segreto che amplifica e deforma la contraddizione implicita del modello familiare.



SSKK – Santo Subito + Kova Kova è il secondo lavoro realizzato da Collettivo SCHLAB e Dante Antonelli per il progetto Trilogia Schwab, che comprende Fäk Fek Fik e Duet.

uno spettacolo di Dante Antonelli / collettivo SCHLAB



direzione Dante Antonelli



con Gabriele Falsetta, Valeria Belardelli, Arianna Pozzoli



drammaturgia collettivo SCHLAB



produzione Associazione Culturale Malatesta