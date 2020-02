Stage di difesa personale "le donne non si toccano"

Aperto a tutti, a chi è interessato ad avvicinarsi a una disciplina che aiuti nella conoscenza del proprio essere e nella gestione di situazioni che possono comportare stress.

L'intento è di promuovere la Difesa Personale con tecniche semplici ed efficaci e sensibilizzare l'opinione pubblica sul drammatico problema della violenza sulle donne e femminicidi.

Patrocinato dal Comune si Bologna quartiere Savena e in collaborazione con la Casa delle Donne di Bologna a cui verrà donato in beneficenza l'intero incasso della giornata.

Per info Francesca 347.8936677

Scuole FARINI via Populonia domenica 1 marzo h 9-13....basta solo che vieni!

Contributo a persona x la partecipazione 10€, rutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Casa delle Donne di Bologna.