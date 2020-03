Stage di difesa personale "le donne non si toccano" SOSPESA LA DATA DEL 1 MARZO

Sospesa la programmazione in data 1 marzo 2020 per Ordinanza regionale n. 66/2020....il JujItsuTeam Bologna non molla la presa e comunicherà, non appena possibile, la NUOVA DATA dell'evento.

Massimo impegno da parte di tutti i Maestri a realizzare lo Stage e il loro lavoro continuo e costante per combattere la violenza sulle donne, in piena collaborazione tra loro, le Istituzioni e la Casa delle Donne di Bologna.

Ringraziamo tutti gli interessati......