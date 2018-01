Teatro Santa Maria di Baricella- Stagione Teatrale Dialettale 2017/2018

Ripartita la stagione dialettale del Teatro parrocchiale di Santa Maria di Baricella .

Il Teatro S. Maria è uno dei pochi teatri nella provincia bolognese che fin dal 1992 propone una stagione di esilaranti e brillanti commedie in dialetto bolognese per mantenere viva la bellezza del dialetto delle nostre terre. Il programma dettagliato è disponibile al sito http://www.parrocchiabaricella.it/cine.html .



Sabato 27 gennaio 2018 ore 21 commedia in due atti di Lucchini e Labiche “Utantazen franc aier sira in cap ad locca.

Per info e prenotazioni biglietti tel 051-879104 dalle 10 alle 12, giov e ven anche 15 -18. Teatro Parrocchiale Piazza Carducci (di lato alla chiesa) – Baricella (Bo)