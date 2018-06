Stand-up comedy italiana: Lo Sgarabonzi

Sabato 30 giugno ultimo appuntamento per la nuova mini-rassegna Covo Comedy: uno sguardo sulla stand-up comedy italiana seguendo la tradizione dei club inglesi e statunitensi​. Per la prima volta a Bologna, lo SGARGABONZI porta al Covo la propria emanazione live, in uno spettacolo satirico che... sta cambiando l’Italia in peggio! Un bastimento carico di storie ai confini della decenza, personaggi grotteschi, umorismo nero pece ed esagerazioni che vanno sempre a finire male.



Alessandro Gori nasce ed abita ad Arezzo. Dal 2005 cura il famigerato blog Lo Sgargabonzi (http://sgargabonzi.com), una pagina dai contenuti provocatori, umorismo nero e popolata da personaggi tragicomici. Nel 2013 scrive per Internazionale ed esordisce in libreria con “Le avventure di Gunther Brodolini”(Edizioni FuoriOnda, 2013). Si tratta di un romanzo di formazione atipico e psichedelico, una sorta di Gian Burrasca del dopobomba, arrivato già ad una terza ristampa. Negli ultimi cinque anni ha portato in giro per l'Italia il suo spettacolo di comicità abrasiva “Lo Sgargabonzi Live!”.



Aftershow selezione musicale con COLLETTIVO HMCF (indie - pop)

ore 21.00