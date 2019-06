Evento di presentazione delle stanze del silenzio e/o dei culti

Che cosa sono le Stanze del Silenzio e/o dei Culti? Come si costruiscono? A che cosa servono? Come si utilizzano?



A questa e ad altre domande risponderà l'architetto Flavio Gardini, parte del Gruppo di Lavoro di Bologna per la Stanza del Silenzio e/o dei Culti, in un evento dedicato che si svolgerà martedì 18 giugno 2019, dalle 15:00 alle 18:00, presso la Scuola di Pace.



L'Arch. Gardini porterà molteplici esempi di "Stanze" realizzate sia all'estero sia in Italia; nel nostro paese, infatti, sono già presenti oltre 14 "Stanze", realizzate nel settore sanitario-ospedaliero.



L'’intenzione del Gruppo di Lavoro, però, è estendere l’iniziativa realizzando delle Stanze del Silenzio e/o dei Culti nelle città, nei cimiteri, nelle carceri, negli hospice, ovvero in tutti quei luoghi dove ci sia bisogno di uno spazio - neutro - dove fare silenzio, meditare, rigenerarsi, leggere, ricevere ascolto e conforto.



L'evento è a ingresso libero.



Per informazioni:

