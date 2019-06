Stato di famiglia di Alessandro Zannoni

Lo scrittore Alessandro Zannoni presenta Stato di famiglia (Arkadia Editore).

L'autore ne parla con la collega Marinette Pendola.





venerdì 12 luglio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Si apre sotto il segno del racconto la collana di narrativa SideKar, dedicata alle scritture outsider. Con Stato di famiglia, Alessandro Zannoni racconta il malessere che non offre via di scampo.

I protagonisti di questi racconti sono le cavie di un laboratorio, soggetti a una condizione mentale e ambientale che inevitabilmente li pone di fronte a conseguenze, effetti collaterali di un destino

sbagliato, di una natura cattiva. Alessandro Zannoni come un bravissimo sceneggiatore ci mostra il male e le sue distorsioni. Un Male che non può essere gestito, che è irrazionale, e che vedi

esplodere, intuendone la potenza anche prima che sia realmente visibile. Ritmo, montaggio e sintassi asciutta sono le grandi virtù di questi racconti acidi, che narrano tutti un medesimo male, ogni volta in modo singolare ed esclusivo. Fuori da ogni regola, nella maniera più freddamente atroce.





L'AUTORE: Alessandro Zannoni è scrittore e sceneggiatore per il cinema. Il suo debutto nell’editoria ufficiale, dopo essere stato un autore autoprodotto con successo di critica e pubblico, è merito di Luigi Bernardi, guru indiscusso della letteratura nera italiana , che lo ha fatto esordire con Perdisa Editore. Ha al suo attivo quattro romanzi; nel marzo del 2018 è uscito il suo primo libro per ragazzi.

Ha scritto racconti che sono apparsi su importanti blog nazionali, riviste letterarie e antologie. Ha scritto i testi del fumetto Il cugino, disegnato da Lorenzo Palloni. Il primo film tratto da una sua sceneggiatura vedrà l’inizio riprese nel 2019. Nel 2002 ha dato vita al FestivalNoir a Lerici, che dopo sei edizioni si è trasformato negli incontri letterari itineranti “Leggere fa male”. Organizza “Mi piace corto”, il primo festival dedicato ai racconti, che si svolge a Sarzana. Da novembre 2018 cura un corso di scrittura e lettura per ragazzi. Conduce “Senzafiltro”, programma radiofonico in onda sulla radioweb RadioRogna.it.