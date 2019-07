Lo Stato Sociale "dialoga" sulla strage del 2 Agosto 1980

Giovedì 1 agosto Lo Stato Sociale Lodo Guenzi e Alberto "Bebo" Guidetti dialogano con Massimo Martelli alle ore 21:15 ai Giardini di Piazza Sergio Vieira de Mello. Lo Stato Sociale incontra il pubblico in un dialogo che parte dal ricordo della Strage della Stazione di Bologna celebrata nel brano “linea 30” che conferma l’attenzione e il bisogno del gruppo di raccontare temi d’attualità.

La serata sarà un occasione per rivelare piccoli aneddoti e curiosità che si nascondono dietro alla genesi di un testo o di una melodia. Un particolare talk-show che si sviluppa come momento divulgativo e performativo con lo scopo di accompagnare il pubblico all’interno delle canzoni. Un viaggio in cui le parole lasciano spazio alle note di alcuni grandi successi. Ingresso libero, in caso di maltempo gli spettacoli si svolgono in Unipol Auditorium (Via Stalingrado 37)