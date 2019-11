"Il pentagramma dell'anima": doppio incontro a Bologna per Stefania Bonomi

Doppia presentazione a Bologna per IL PENTAGRAMMA DELL'ANIMA”, il nuovo romanzo della giornalista milanese STEFANIA BONOMI. Si comincia giovedì 28 novembre presso la Libreria Esoterica Ibis (Via Castiglione 11 – ore 18.00) e, in quest'occasione, lautrice avrà modo di dialogare con il promoter discografico Marco Stanzani.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 7 dicembre presso il Centro Yoga Om (Via Castellata 10/A – dalle ore 15 alle ore 18), un evento dedicato ai segnali del destino con la partecipazione del ricercatore Marco Cesati Cassin e della giornalista ipnologa Manuela Pompas.

IL PENTAGRAMMA DELLANIMA” è ispirato al noto attore scrittore Giorgio Faletti, caro amico dell’autrice, mancato nel luglio 2014, tornato a trovarla nel personaggio di Leonardo Alfieri. Stefania Bonomi, nel corso della presentazione, racconterà del processo di canalizzazione avuto nel corso della stesura del romanzo, dei segnali ricevuti, del suo incontro con l’aldilà.

Un uomo muore, muore ma la fine si rivela in realtà linizio di unascesa spirituale tutta in salita, da conquistare attraverso il riesame di una vita terrena vissuta tra frustrazioni, dolori, amore e un sogno mai realizzato: la musica. E proprio la musica sarà la chiave di svolta per la missione che Leonardo Alfieri, scrittore-attore, colto da una fine improvvisa e inaspettata, dovrà portare a compimento fra cielo e terra.



Se un aldilà esiste con quale linguaggio potrebbe mai esprimersi e comunicare con un aldiqua? Solo una: la musica. La più subliminale fra le forme darte capace di smuovere il divino che cè in noi.



E allora, le note musicali, piene e vuote, alte e basse, legate, intrecciate e ripetute, sinsinuano fra i neuroni, superando linconscio e svelando legami insospettabili di attrazioni, apparenti coincidenze, canalizzazioni, dejavù e destini karmici dentro i quali tutti i personaggi del romanzo, in un ben congegnato gioco di specchi, si ritrovano inesorabilmente invischiati.



La spiritualità come antica tradizione millenaria interseca la Scienza e le potenzialità della recente fisica quantistica. Universi paralleli, onde vibrazionali, visioni ancestrali, energie cosmiche e reincarnazioni, ma soprattutto loro, le emozioni, al centro di una trama che è archetipico delleterno ritorno.



Nel 2016, anno in cui decide di iniziare la stesura del suo nuovo romanzo, lautrice si avvicina per la prima volta al mondo della spiritualità, partecipando al convegno Cose dellAltro Mondo Nel corso di una connessione pubblica, viene chiamata da una guida spirituale che la inviata a procedere nel suo lavoro di stesura per volontà di un noto scrittore. In una successiva connessione, attraverso il metodo della scrittura, suo padre, mancato nel 2013, le conferma che deve procedere con la stesura del romanzo e che, in questo percorso, sarà aiutata dai cieli.

Il messaggio che arriva allautrice è quello di raccontare lincontro terreno di due anime che, nel mondo, si stanno inconsapevolmente cercando. Lingresso nella nuova dimensione abbraccia immediatamente la sua narrazione, condita di dovizia di particolari. Luce, positività, amore, energia.

Maria Sole e Lucas Prandi sono due persone lontane sia dal mondo terreno, vissuto come gabbia di sofferenza, sia da quello spirituale in cui non credono. Chi canalizza lautrice nel proseguo della scrittura è un uomo, la cui primaria visione, si posa sullo sguardo, caratterizzato da due profondi occhi azzurri: Leonardo Alfieri. Con dovizia di particolari racconta del suo trapasso, del mondo energetico in cui si trova, della beatitudine, della pace, ma anche della perfetta organizzazione di una dimensione dove, Alati, Predestinati ed Eletti hanno un compito: la purificazione dellanima di chi ancora sta facendo il suo percorso terreno. Tutto avviene tramite la potenza energetica. Unequazione di dare ed avere in relazione al proprio vissuto.

Alla base di questa purificazione ci sono le EMOZIONI. Leonardo racconta allautrice chi era in vita e quali erano le passioni che lo portavano al completo abbandono emozionale: la musica. In questo percorso sarà aiutato da Amanda, la sua guida spirituale, giovane ragazza mancata per una grave malattia.

Si dipana così un doppio racconto: di qua il percorso di Maria Sole e Lucas, di là quello di Leonardo e Amanda, le cui emozioni finiscono per confluire in uno stesso percorso la cui linea guida è la musica, la MUSICA DI UN PENTAGRAMMA che li accomuna e li guiderà verso la soluzione dei loro desideri futuri.

Dopo a sua fortunata pubblicazione nel marzo 2019, il romanzo viene letto e valutato da due riconosciuti esponenti del mondo della spiritualità, il ricercatore Marco Cesati Cassin e la giornalista ipnologa Manuela Pompas che ritrovano, nella descrizione dettagliata del mondo energetico, diverse assonanze con quello che riguarda il magico mondo dellinvisibile.

Biografia

Nata a Milano nel 1965 Stefania Bonomi inizia a scrivere nel 1983 collaborando con diverse testate giornalistiche di moda e turismo, dedicandosi anche alla stesura di racconti per il settimanale Alba. Dal 1990 al 1993 collabora con il quotidiano Il Giornale, per poi essere assunta come giornalista televisiva per unemittente bergamasca locale. Nel 2004 inizia la collaborazione con il quotidiano Metro, pagina degli spettacoli. Nel 2008 con La Bestia dentro vince la XIV Edizione del Premio Letterario Racconti nella Rete. Nel 2012 pubblica il suo primo romanzo Perché ti ho messo al mondo, unavvincente storia di affetti famigliari. Dopo una pausa di sette anni e lavvio imprenditoriale di uno dei più importanti studi italiani di marketing medico di cui è oggi titolare, Stefania Bonomi è pronta ad affacciarsi nuovamente al mondo editoriale con Il pentagramma dellAnima, il suo nuovo romanzo dedicato allenergia universale, alle emozioni e allamore eterno per la musica.