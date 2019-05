Stefano Bonazzi a Sasso Marconi

GALLERIA MARCONI 10/12 SASSO MARCONI (BO) MERCOLEDI’ 22/5/2019

Dalle ore 17,30-19,00

STEFANO BONAZZI (Scrittore/Fotografo)

(condotto da Erika Zini di Ciao Radio)

PMA INVITA IL GRUPPO DI LETTURA A LEGGERE



Stefano Bonazzi è nato a Ferrara nel 1983. Di professione webmaster e grafic o pubblicitario, realizza composizioni e fotografie ispirate al mondo dell’arte surrealista. Le sue opere sono state esposte, oltre che in Italia, a Londra, Miami, Seul, Monaco. Nel 2014 ha pubblicato per l'editore Newton Compton il suo primo romanzo “A bocca chiusa”



Nell’ambito dell’incontro verranno presentate illustrazioni, cataloghi delle opere “fotomanipolate” come lo stesso artista

ama definire